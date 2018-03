Sénégal : Un ministre sur scène pour un moment de charité (Par Cheikh Yérim Seck)

DAKARACTU.COM Le ministre et néanmoins star planétaire Youssou Ndour sera sur la scène du Grand Théâtre le 8 septembre pour un moment de charité et de solidarité avec les sinistrés des quartiers inondés. Cette action a nécessité une stratégie et une prudence de sioux, liées à son statut de chanteur populaire qui ne peut plus ainsi s’exhiber sautillant sur scène et dansant son mbalax endiablé. Pourtant rien ne devrait avoir à l’interdire comme un certain Gilberto Gil au Brésil. Pour donner son obole et sa participation à ce moment de solidarité agissante qui traverse (pour combien de temps ?) la société sénégalaise, Youssou Ndour offre ce qu’il sait le mieux faire : de la musique et du spectacle. Et c’est bien là le problème. Ce soir du 8 septembre, le privilège d’en faire partie et d’en être ne risque-t-il pas de prendre le pas sur la cause de l’évènement ? Les sinistrés ne vont-ils pas passer au second plan par rapport au fait d’aller voir un ministre se trémousser sur scène ? Dangereuse limite à un exercice pourtant charitable à première vue.