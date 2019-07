Sénégal – Tunisie (dimanche, 16hGMT) : Moussa Konaté probable titulaire

La cascade de blessures se poursuit pour les Lions. Et les deux attaquants Mbaye Niang et Mbaye Diagne, régulièrement comparés, n'y échappent pas. Une bonne ou une mauvaise nouvelle. Tout dépend du côté vers lequel vous vous placez.







Toujours est-il que Moussa Konaté «est disponible» face à la Tunisie. Il devrait débuter le match de demi-finales la CAN 2019, dimanche (16hGMT). Aliou Cissé pouvait difficilement cacher ses intentions, ce vendredi, au moment d'effectuer sa mise en place tactique, à deux jours d'affronter la Tunisie.







Le front de l’attaque pourrait afficher un visage un peu différent, avec la présence de Moussa Konaté au coup d'envoi. L’attaquant de Amiens semble appelé à débuter sur la pelouse du stade du 30 Juin.



C'est ce qui ressort de la séance d'entraînement orchestrée par le sélectionneur, vendredi. En l'absence du titulaire au poste d’attaquant de pointe, Mbaye Niang, blessé, c'est Moussa Konaté qui devait honorer sa 29e sélection.