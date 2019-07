Sénégal - Tunisie : Mbaye Diagne grippé et incertain pour les demi-finales

Mbaye Diagne ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers en sélection, vendredi, à deux jours du match Sénégal-Tunisie, pour le compte des demi-finales de la CAN 2019, sur le terrain du Stade du 30 Juin. L’attaquant international sénégalais est grippé. Sa participation au match de dimanche (16hGMT) est incertaine. Et il est depuis mercredi soir sous observation médicale.



Autant dire que l’ultime test, samedi, avant le match face aux Aigles de Carthage sera important, et que son absence pourrait être un coup dur pour le sélectionneur Aliou Cissé. Car, l’ancien joueur de Kasimpasa n’était pas le seul absent de la séance sur la pelouse du terrain annexé du Stade du 30 Juin au Caire. Mbaye Niang est lui aussi resté « au repos », pour se faire soigner, après « un coup reçu contre le Bénin ».