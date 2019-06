Sénégal-Tanzanie : Sadio Mané dans les tribunes

Des supporters des Taifas Stars ont demandé après Sadio Mané ce dimanche, au Stade du 30 Juin du Caire, lors de l'entrée des 22 acteurs. Suspendu pour la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, le numéro 10 des Lions est resté sur les gradins.



Absent en raison d’une suspension, l’attaquant sénégalais de Liverpool est présent dans les tribunes du Stade du 30 Juin, face à la Tanzanie, ce dimanche. Il a assisté à l’entrée de ses coéquipiers, depuis les travées de l’enceinte de la capitale égyptienne.



Le vice-capitaine de l'équipe du Sénégal, Sadio Mané, n'est pas sur la feuille de match pour la rencontre des Lions ce dimanche (17hGMT). Le joueur des Reds est attendu, le jeudi 27 juin prochain, pour le match ultra-décisif face à l’Algérie, lors de la deuxième journée du groupe C à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Le staff technique s'était montré rassurant vis-à-vis de l'état physique du numéro 10 des Lions.