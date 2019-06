Sénégal-Tanzanie : Les Lions en 4-3-3 avec Krépin-Gana-PAN au milieu, Diao Baldé pour pallier l’absence de Sadio Mané

Les Lions ont encore galopé, ce samedi, loin du regard indiscret des envoyés spéciaux sénégalais et la presse étrangère. Le sélectionneur n'a décidé d’ouvrir la séance d’entraînement qu'à 15 minutes au début, afin de permettre aux photographes et caméramans de prendre des images.



Les joueurs de Aliou Cissé sont apparus particulièrement détendus, démarrant avec un footing au petit trot. La séance s’est poursuivie avec un travail de mise en place, durant lequel la plus grande indication reposait sur l’identité du trio au milieu, à savoir Gana Guèye, Krépin Diatta et Pape Alioune Ndiaye.



Avec Henri Saivet et Alfred Ndiaye préservés, la présence de milieu de Bruges KV s’impose pour ce premier match de la CAN 2019 dans le groupe C. Tout comme celle du joueur de Galatassaray, très attendu par le sélectionneur dans le jeu vertical, derrière le deuxième meilleur « tacleur » de la Premier League.



Aliou Cissé a décidé de disposer son équipe en 4-3-3 classique pour affronter les Taifas Stars, au Stade du 30 Juin au Caire. L'équipe du Sénégal se présentera avec un trio d'attaque composé de Mbaye Niang, Ismaïla Sarr et Diao Baldé Keïta. Aliou Cissé a assemblé ce trio, pour pallier l’absence de Sadio Mané, suspendu.



Devant le gardien Edouard Mendy, on retrouve l'axe Kalidou Koulibaly-Salif Sané. Youssouf Sabaly, à gauche, et Moussa Wagué, à droite, tiennent la corde, pour animer les couloirs. La modification tactique de Aliou Cissé, qui a l'habitude d'abandonné son 4-2-3-1 en cours de match, donne souvent plus de maîtrise aux Lions...