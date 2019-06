Sénégal-Tanzanie : Aliou Cissé et son capitaine regrettent l’absence de Sadio Mané pour ce premier match

Sadio Mané a réalisé une saison 2018-2019 pleine avec Liverpool en Premier League. Le vice-capitaine des Lions, suspendu, suivra le premier match contre la Tanzanie ce dimanche (17h GMT), depuis les tribunes du Stade du 30 juin au Caire. Un cumul de cartons jaunes lors des éliminatoires de la CAN 2019 l'a contraint à ne pas disputer ce premier match de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 dans le groupe C. Le sélectionneur Aliou Cissé et son capitaine Cheikhou Kouyaté ont regretté, samedi en conférence de presse, que le joueur sénégalais des Reds ne puisse pas participer au premier match de la compétition...