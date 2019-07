Sénégal – Ouganda : Les supporters du 12e Gaïndé se chauffent au moment de l'échauffement des joueurs

Les supporters des Lions sont déjà bien présents et en nombre en Egypte. Ils sont d'ailleurs plusieurs dizaines à assister à la rencontre Sénégal-Ouganda (19hGMT). En nombre, les membres du 12e Gaïndé se trouvent bien loin des fans de l’adversaire du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2019.







Sadio Mané et ses partenaires peuvent déjà compter sur le soutien de ses supporters, dans les tribunes du Stade international du Caire. Les Lions ont d'ailleurs été encouragés par près de cinq cents de leurs fans, au moment de l'échauffement.







Certains ont avalé des milliers de kilomètres en avion depuis le Sénégal, la France, l'Italie, le Maroc, alors que d'autres, notamment les expatriés sénégalais, ont connu un trajet plus court. Mais tous font preuve d'optimisme et d'enthousiasme en évoquant le parcours à venir des Lions.