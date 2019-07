Sénégal – Kenya (lundi, 19hGMT) : Victoire impérative pour engranger de la confiance

Aliou Cissé avait passé une première couche dans les vestiaires, jeudi soir, au Stade du 30 Juin, après la défaite face aux Fennecs (0-1). Au détour d'un discours abrasif, il avait glissé aux joueurs qu'ils devaient s'estimer chanceux, parmi 15 millions de sénégalais.



Le sélectionneur était très remonté après la défaite des Lions face à l'Algérie, lors du deuxième test de la CAN 2019, selon nos informations. « Il a tenu à le faire savoir, avant de rejoindre l’hôtel Tiba Rose, pour s'adresser directement aux leaders du groupe », nous apprend-on.



Ce dimanche, en conférence de presse, l'entraîneur a martelé qu'un succès de son équipe - troisième journée des phases de poule - sera impératif, lundi (19 heures GMT), contre Kenya. Cissé n'envisage que la victoire, devant les Harambee Stars. La sélection kenyane sera amenée par le milieu de Tottenham Victor Wanyama.



L'équipe nationale du Sénégal sait désormais à quoi s'en tenir pour la suite du tournoi de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. Le gardien Edouard Mendy n'imagine pas une élimination, après Sénégal-Kenya.



Au cœur d’une CAN 2019 parfois languissante, voici enfin s'avancer les jours qui ont un sens, celui de l'aventure ou de l'impasse. Pour le seul plaisir de faire comme en 2017, les Lions (3pts +1) ont un dernier match de poule à gérer pour régler l'affaire. Du reste, pour aller en huitièmes, il ne faudrait surtout pas perdre face aux hommes de Sébastien Migné .



Une rencontre largement abordable pour les Lions qui vont devoir néanmoins se méfier. Si le Kenya est un adversaire abordable, le Sénégal va devoir se faire violence et renier ses principes de jeu qui lui ont fait perdre face à l’Algérie (0-1).