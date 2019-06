Sénégal - Kenya (lundi, 19hGMT) : Alfred Ndiaye vers le forfait

Le joueur de Malaga ne pourra pas s'entraîner normalement dimanche comme initialement prévu aujourd’hui. Le milieu de terrain devra passer des examens complémentaires en cette fin de semaine. « Il y a eu torsion du genou après un coup reçu et ce n’est pas forcément bon signe », a déclaré un membre du staff médical.



Comme indique un fédéral, il semble quasi certain que Alfred Ndiaye « ne puisse pas jouer lundi » et soit « contraint de retourner sur le banc ». Une décision devrait être prise ce dimanche pour officialiser son forfait et annoncer le retour de Gana Guèye dans le onze de départ.