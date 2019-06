Sénégal - Kenya, J-1 : Alfred Ndiaye le seul absent à l’entraînement des Lions, ce dimanche.

C’était le seul joueur à avoir une séance aménagée aujourd'hui. En plus du milieu de Malaga, Salif Sané a encore couru à côté du reste de l’effectif, qui s’est entraîné normalement. Le défenseur de Schalke 04 a joué au ballon seul, en marge du groupe.



Interrogé sur l’état de santé de ses troupes en conférence de presse, le sélectionneur des Lions s’était voulu claire : «Il n'y a des forfait pour ce match contre le Kenya». Il s’agit de Alfred Ndiaye et Youssouf Sabaly.



Annoncé forfait par le sélectionneur Aliou Cissé, le latéral gauche bordelais a quitté l'infirmerie et a pu reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers. Sa blessure au tendon semble guérie...