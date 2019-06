Sénégal - Kenya : Gassama, Henri Saivet et Pape Abdou Cissé doivent-ils avoir leurs chances ?

Le sélectionneur Aliou Cissé, qui risque d’être interrogé dans les prochains jours sur la fébrilité de son capitaine, va devoir forcément y réfléchir. Parce que Salif Sané sera une nouvelle fois forfait pour le prochain match.



En effet, le joueur de Crystal Palace n’a pas été au niveau attendu face à l’Algérie. En fait, seul Kalidou Koulibaly, qui connaissait bien les attaquants algériens Baghdad Bounedjah et Youcef Belaili, a répondu présent au sein de la défense sénégalaise, Moussa Wagué rendant une copie sans relief sur son flanc droit. Alfred Ndiaye n'a pas été mauvais, mais pas étincelant non plus.



Du coup, des changements sont à prévoir, pour le prochain match contre le Kenya (lundi 1er juillet prochain). Du côté des buts, ça ne devrait pas bouger. On regardera quand même attentivement si Alfred Ndiaye ne paie pas sa forme chancelante, alors que Henri Saivet brille à l'entraînement.



Le milieu de Bursaspor, Lamine Gassama et Pape Abdou Cissé sont sagement restés sur le banc des remplaçants lors de la rencontre Sénégal-Algérie (0-1), certainement avec un pincement au cœur en voyant leurs coéquipiers souffrir face aux grands gabarits algériens.