Sénégal - Kenya : Gana et Sarr de retour dans le onze de départ, Gassama et Pape Abdou Cissé probables titulaires

Ce samedi, à l'entraînement, Aliou Cissé a testé une configuration en fin de mise en place tactique. Pour affronter le Kenya, ce lundi, en match comptant pour la troisième journée des phases de poule (Groupe C) de la CAN, le sélectionneur a décidé de relancer Gana Guèye au milieu de terrain. En revanche, Alfred Ndiaye, qui s'était blessé au genou contre l’Algérie (0-1), sera sur le banc au coup d’envoi.







Le coach des Lions ne va pas opérer ce seul changement dans son onze de départ. Resté sur le banc pour la rencontre face aux Fennecs (0-1) jeudi, alors qu'il se remettait d'une blessure, Ismaïla Sarr va faire son retour pour le troisième match de poule. Il remplacera Diao Baldé sur le côté droit du front de l'attaque.



Lamine Gassama, très probablement titulaire face aux Harambee Stars, a su chasser une forme de baisse d’intensité pour accéder au haut niveau physique. Son entraîneur, Aliou Cissé, va maintenir par ailleurs sa confiance à Kalidou Koulibaly. Laissant Cheikhou Kouaté sur le banc ?



Avec la blessure de Salif Sané, la charnière centrale devrait encore être revue lors de la prochaine sortie des Lions. Et, Pape Abdou Cissé pourrait être la surprise. Le joueur de l'Olympiakos, qui n'a plus joué depuis le match amical face au Mali (2-1), sera probablement titulaire.