Sénégal - Kenya : Changement de dernière minute, Saivet remplace Krépin pour les balles arrêtées

Changement de dernière minute pour l'équipe du Sénégal. Alors qu'il devait débuter, Krépin Diatta cède finalement sa place de titulaire à Henri Saivet ce lundi face au Kenya, pour le dernier match des phases de poule de la CAN 2019.



Le joueur de Bursaspor devrait jouer comme milieu droit de l'équipe du Sénégal. L'ancien joueur de Saint Étienne a fait son entrée dans le onze de départ pour tirer les balles arrêtées, vendangées lors de Sénégal -Tanzanie (2-0) et Sénégal-Algérie (0-1).



Henri Saivet, qui va s'échauffer avec le reste des titulaires du soir sur le gazon naturel du Stade du 30 Juin, devrait logiquement évoluer aux côtés de Gana Guèye et Pape Alioune Ndiaye, dans un milieu à trois. Ce qui décalerait donc le jour de Everton sur le côté gauche de l'entre jeu, dans un probable 4-3-3, avec Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Mbaye Niang, en attaque.