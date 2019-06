Sénégal - Kenya : Aliou Cissé confirme les forfaits de Alfred Ndiaye et Youssouf Sabaly

C'est un nouveau coup dur pour l'équipe du Sénégal, qui affronte le Kenya, lundi, avec quelques absents. Alfréd Ndiaye et désormais Youssouf Sabaly ne seront pas de la partie. Ces joueurs sénégalais ont déjà déclaré forfait.



Touché au genou droit, le milieu de terrain de Malaga ne disputera pas le dernier match des Lions en phase de groupes de la CAN 2019. Le sélectionneur Aliou Cissé parle d'« une blessure au genou, qui a un peu bougé ». Les derniers examens médicaux indiquent une indisponibilité de quelques jours.»



Sans surprise, Youssouf Sabaly, blessé au tendon face à l'Algérie, est lui aussi « out » pour le dernier match de poule. L’équipe du Sénégal va devoir se passer des services de son latéral gauche pour le dernier match des Lions, en poule. Le défenseur est touché à un tendon et ne pourra donc pas affronter les Harambee Stars. Mais le staff espère récupérer le joueur sénégalais de Bordeaux pour les huitièmes de finale, si le Sénégal se qualifie.