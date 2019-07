Sénégal – Kenya ; De la musique sénégalaise pour accompagner l’échauffement des joueurs

Le Stade du 30 Juin s'apprête à vibrer une nouvelle fois ce lundi, pour le troisième match des Lions face au Kenya (19h00 GMT). Et, les officiels ont changé la musique qui accompagne l’entrée des 24 acteurs.



Habituées à rentrer sur la pelouse de l’enceinte cairiote au son de l’hymne de la CAN 2019, Sadio Mané et ses partenaires ont eu le droit avant Sénégal-Kenya ce lundi à « Bercy » du lead vocal du Super Étoile, Youssou Ndour, repris à leur compte par les supporters avec des paroles en Wolof.



A la suite de « Bercy », une des chansons de Viviane Chidid a été choisi pour l’échauffement de l'équipe du Sénégal. Une bonne ambiance en attendent le coup d’envoi.