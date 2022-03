Sénégal / Attaques contre l'Église : la communauté catholique fustige les attaques de l'imam Sall : « qu'il présente des excuses publiques à toute la Nation... »

Suite à ces propos jugés « outrageux, discriminatoires et irrespectueux », le jeudi 24 février au cours d’une émission (Diiné ak Jamono) diffusée sur la chaîne de télévision sénégalaise privée, Walfadjiri, l’imam Lamine Sall a reçu la réponse sans équivoque de l’église catholique sénégalaise.

En conférence de presse ce mardi matin, au sein de la centrale des œuvres catholiques apostoliques (Maison Abbé Jean Baptiste Ciss), l’Eglise catholique du Sénégal par la voie de l’Abbé Alphonse Birane Ndour, a exigé que : « Que l'imam Sall présente des excuses publiques à toute la Nation... »

Après avoir fermement fustigé de pareils propos, l’Abbé Alphonse qui a appelé les uns et les autres a plus de retenu et de respect a souligné le soutien du monde musulman à l'Église catholique sénégalais, tout en interpellant les autorités étatiques à la veille du démarrage du Carême…

Pour rappel, l'imam Sall s'en était ouvertement pris au droit de culte de la communauté catholique établie au Sénégal : « Si on peut accepter que chaque semaine des individus proclament que dieu à un fils,étant des catholiques et non des musulmans. Chaque dimanche ils font leur appel... on peut alors accepter la même chose aux francs-maçons... » avait-il déclaré à l'antenne.