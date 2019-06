Sénégal - Algérie : Les joueurs à l'échauffement sous la chaleur estivale ( IMAGES )

Les joueurs de Diamel Belmadi sont arrivés les premiers sur la pelouse, rapidement suivi par les hommes de Aliou Cissé, dans l’enceinte qui accueille les matchs du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019.Regis Baugard, l'adjoint du sélectionneur sénégalais travaille avec les titulaires, alors que les remplaçants sont sous la houlette du préparateur physique, Teddy Pellerin.Le Sénégal et l'Algérie sont à égalité parfaite en tête du Groupe C, après la première journée. Lions et Fennecs s’affrontent ce jeudi (17h Gmt, 19h locale) dans un match où le vainqueur sera qualifié pour les huitièmes de finale. Les deux sélections ont disputé 11 matches officiels depuis 1983 et le Sénégal n’a jamais battu l'Algérie en CAN.