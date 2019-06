Sénégal-Algérie : L'historique des confrontations depuis 1977

Le tirage au sort de la CAN 2019 a réservé la Tanzanie comme premier adversaire du Sénégal, dont le groupe C est complété par l'Algérie et le Kenya. Après sa sortie initiale face aux Taifas Stars (2-0), dimanche dernier, place aux Fennecs, deuxième rival des joueurs de Aliou Cissé, le jeudi 27 juin, au Stade du 30 Juin au Caire.

Les algériens sont l'adversaire le plus rencontré par les Lions, ces dernières années en phases finales de la CAN. Si le bilan penche en faveur des Fennecs, ils peuvent aussi se targuer d'avoir empoché les deux confrontations les plus importantes en 1990 (2-1) et 2015 (2-0).

Des rencontres qui semblaient à la portée des Lions. Mais l'histoire du football a souvent été taquinée avec le Sénégal et les éliminations prématurées restent encore en mémoire.

En 1990,

L’Algérie avait validé son ticket pour les demi-finales de la CAN en dominant le Sénégal (2-1),

avec des réalisations de Djamel Ménad et Djamel Amani, contre un but d'Adama_Cissé. Sur les deux dernières CAN, le bilan est nettement favorable aux Fennecs (1 victoire, 1 nul), lesquels n'ont plus perdu contre les Lions de la Téranga depuis 2008, en amical.

En 2015, l’Algérie avait dompté le Sénégal (2-0) pour accéder aux quarts de finale. Les Fennecs avaient terminé deuxièmes du groupe C derrière le Ghana, vainqueur de l’Afrique du Sud (1-2). Les Lions de la Téranga n’avaient pas rugi malgré le fait qu’ils étaient en tête du groupe C avant la dernière journée.

En 2017, les algériens avaient quitté la compétition après leur match nul 2-2 contre le Sénégal, qui était revenu deux fois au score, pour un nul de très haut niveau.

En

vingt et une

confrontations le Sénégal n’a battu l’Algérie que quatre fois (1-0 et 3-0 en 2001, 2-1 en 2004, 1-0 en 2008), pour onze défaites et six nuls. Les onze derniers matches officiels entre le Sénégal et l’Algérie ont accouché de trois résultats nuls, six victoires pour les fennecs et deux petites victoires pour les Lions. En dix matches amicaux, l’Algérie a gagné cinq fois, pour trois nuls, laissant juste deux miettes au Sénégal.

Jeudi, ce sera le 12e match officiel entre les deux nations et le Sénégal n’a jamais battu l’Algérie en phases finales de la CAN...