Sénégal-Algérie (0-1) : L’arbitrage du Zambien Janny Sikazwe largement remis en cause

Après le match Sénégal-Algérie (0-1), c’est l’arbitrage du Zambien Sikazwe qui était dans le viseur des joueurs sénégalais. L’arbitre de la rencontre a oublié un deuxième carton à Benlamri, qui aurait dû valoir une expulsion, sur une faute évidente sur Sadio Mané (72e). Sept minutes plus tard, l’homme en noir a encore fermé les yeux sur un autre fait de jeu. L’attaquant sénégalais de Liverpool a été pris en sandwich dans la surface de réparation (79e).



Kalidou Koulibaly et consorts ont estimé ne pas avoir vraiment eu leur chance. La faute, selon eux, à un arbitrage à sens unique du Zambien Sikazwe. Ce qui a servi un coup de pouce aux Fennecs. Dans les faits, les principales décisions prises par l'arbitre ont été plutôt favorables aux joueurs de Djamel Belmadi. Il n'était pas à la hauteur, les Lions non plus.



L’équipe a joué à contre tempo en deuxième mi-temps. On a pu constater une véritable défaillance collective contre l’Algérie, qui a pris le dessus dans l’entre jeu. D’ailleurs, le sélectionneur Aliou Cissé a reconnu bien volontiers que ses joueurs ont manqué d’efficacité et se dit néanmoins confiant pour le prochain match contre le Kenya (1er juillet prochain).