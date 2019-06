Sénégal-Algérie : 0-0 à la mi-temps !

Nous sommes à la mi-temps de la rencontre Sénégal-Algérie, comptant pour la deuxième journée des phases de poule (Groupe C), et le score est toujours de 0-0. Le premier but de la rencontre se fait encore attendre. Il y a eu des occasions de part et d'autre, mais personne n'a encore trouvé la faille, après 45 minutes de jeu. Les joueurs sénégalais et algériens ont déjà rejoint les vestiaires avec un score nul et vierge à la mi-temps.