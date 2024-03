Séance plénière sur la loi d'amnistie: la coalition Déthie Fall réaffirme son opposition...

Alors que le vote du projet de loi n°05/2024 portant amnistie est prévu, ce mercredi 6 mars 2024, le candidat à la présidentielle Dethie Fall réaffirme sa ferme opposition à cette loi d'amnistie qui d'après lui, constitue une injustice pour tout le peuple sénégalais et en particulier aux familles des victimes.



D'après le communiqué de la coalition DethieFall2024, lu par Dakaractu, " le pardon et la réconciliation sont une vertu que nous saluons. Mais la vérité et l'identification des responsables que nous exigeons sur tout ce qui s'est passé entre février 2021 et février 2024 en sont une autre. La vérité est primitive au pardon comme la justice l'est pour la réconciliation."



Ainsi, la coalition DethieFall2024 rejette ce projet de loi qui n'a pour objet que d'encadrer et de garantir l'impunité.



Sur ce, elle lance à la classe politique un appel à la vigilance et à la mobilisation contre le Président Macky Sall qui tente de diviser l'opposition à un mois de la fin de son mandat.