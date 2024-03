Scrutin présidentiel du 24 mars : le Dr Cheikh Kanté plébiscite Amadou Bâ dès le 1er tour

La plateforme des forces de l'émergence sous la direction du Ministre d'Etat, Dr Cheikh Kanté, regroupant les organisations et mouvements de soutien du Sénégal et de la diaspora, soutient sans réserve la candidature de Amadou Ba pour une victoire dès le premier tour, le 24 mars 2024.







Conscient des enjeux majeurs des élections présidentielles du 24 mars 2024 et reconnaissant le bilan du président Macky Sall, le Dr Cheikh Kanté considère la nécessité de sauvegarder les acquis et l'héritage du régime pour un Sénégal uni et prospère.







Au regard des orientations de Macky Sall et du choix de BBY et de la majorité présidentielle élargie ayant abouti à la désignation du camarade Amadou Ba comme candidat à la présidentielle de 2024, le Dr Cheikh Kanté et la plateforme des forces de l'émergence appellent tous ses membres et sympathisants à s’unir autour du candidat pour perpétuer l’œuvre du président Macky Sall.