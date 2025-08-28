Santé fragile de Farba Ngom : le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme sur son état de santé et appelle à une liberté provisoire sous bracelet électronique

Le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme concernant l’état de santé du député-maire des Agnams, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom. Dans un communiqué publié ce 28 août 2025, l’organisation citoyenne se dit « très préoccupée » par la situation médicale de l’édile, actuellement en détention.



Selon le Forum, la contre-expertise médicale ordonnée par le Pôle judiciaire financier est venue confirmer la première expertise : la condition de Farba Ngom serait « incompatible avec la vie carcérale » et exposerait l’homme politique à un danger vital immédiat, notamment à un risque de « mort subite nocturne ».



Face à ce constat alarmant, l’organisation invite les autorités judiciaires à faire preuve d’humanité en accordant une liberté provisoire au parlementaire, assortie d’un bracelet électronique. « La vie humaine est sacrée », rappelle le Forum du Justiciable, estimant qu’un drame pourrait être évité si des mesures urgentes étaient prises.



Le Bureau exécutif du Forum, signataire du communiqué, insiste sur le caractère humanitaire de sa démarche et exhorte la justice à agir avant que « l’irréparable » ne survienne.