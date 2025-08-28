Santé fragile de Farba Ngom : le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme sur son état de santé et appelle à une liberté provisoire sous bracelet électronique


Santé fragile de Farba Ngom : le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme sur son état de santé et appelle à une liberté provisoire sous bracelet électronique
Le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme concernant l’état de santé du député-maire des Agnams, Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom. Dans un communiqué publié ce 28 août 2025, l’organisation citoyenne se dit « très préoccupée » par la situation médicale de l’édile, actuellement en détention.
 
Selon le Forum, la contre-expertise médicale ordonnée par le Pôle judiciaire financier est venue confirmer la première expertise : la condition de Farba Ngom serait « incompatible avec la vie carcérale » et exposerait l’homme politique à un danger vital immédiat, notamment à un risque de « mort subite nocturne ».
 
Face à ce constat alarmant, l’organisation invite les autorités judiciaires à faire preuve d’humanité en accordant une liberté provisoire au parlementaire, assortie d’un bracelet électronique. « La vie humaine est sacrée », rappelle le Forum du Justiciable, estimant qu’un drame pourrait être évité si des mesures urgentes étaient prises.
 
Le Bureau exécutif du Forum, signataire du communiqué, insiste sur le caractère humanitaire de sa démarche et exhorte la justice à agir avant que « l’irréparable » ne survienne.
Autres articles
Jeudi 28 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Jaxaay – Cinq dealers présumés neutralisés en trois jours !

Jaxaay – Cinq dealers présumés neutralisés en trois jours ! - 28/08/2025

Libertés publiques : l’APR dénonce un acharnement contre journalistes et activistes

Libertés publiques : l’APR dénonce un acharnement contre journalistes et activistes - 28/08/2025

Finances publiques-FMI : l’APR accuse le régime de cacher la vérité

Finances publiques-FMI : l’APR accuse le régime de cacher la vérité - 28/08/2025

Ville de Dakar : l’APR dénonce un “hold-up électoral” orchestré par le régime

Ville de Dakar : l’APR dénonce un “hold-up électoral” orchestré par le régime - 28/08/2025

Lutte contre la déforestation à Médina Yoro Foula : Urgence Écologique met à contribution les clubs communautaires…

Lutte contre la déforestation à Médina Yoro Foula : Urgence Écologique met à contribution les clubs communautaires… - 28/08/2025

Gamou à Kaolack - lutte contre la maladie de MPOX : un important dispositif mis en place en faveur des pèlerins

Gamou à Kaolack - lutte contre la maladie de MPOX : un important dispositif mis en place en faveur des pèlerins - 28/08/2025

Naufrage de migrants en Mauritanie :

Naufrage de migrants en Mauritanie : "Il est urgent que de véritables politiques d’endiguement voient le jour" (Diop Diaspora, Pdt HelpforMigrant) - 28/08/2025

Le PIT Sénégal alerte sur une dérive institutionnelle et sociale du pays et accuse le régime Pastef d’incompétence

Le PIT Sénégal alerte sur une dérive institutionnelle et sociale du pays et accuse le régime Pastef d’incompétence - 28/08/2025

Assemblée nationale : Papa Djibril Fall dépose une proposition de loi relative à la gratuité du transport public terrestre pour les étudiants sénégalais

Assemblée nationale : Papa Djibril Fall dépose une proposition de loi relative à la gratuité du transport public terrestre pour les étudiants sénégalais - 28/08/2025

[Contribution] Gaz naturel sénégalais : la décision des cinq prochaines années qui pèsera sur les cinquante suivantes

[Contribution] Gaz naturel sénégalais : la décision des cinq prochaines années qui pèsera sur les cinquante suivantes - 28/08/2025

Keur Socé (Kaolack) : un jeune footballeur décède suite à un malaise en plein match

Keur Socé (Kaolack) : un jeune footballeur décède suite à un malaise en plein match - 28/08/2025

Mbour : Un Commerçant de 50 Ans en Prison pour le Viol d'une Collégienne de 17 Ans

Mbour : Un Commerçant de 50 Ans en Prison pour le Viol d'une Collégienne de 17 Ans - 28/08/2025

Kafountine : un trafiquant abandonne 150 kg de chanvre indien après une course-poursuite

Kafountine : un trafiquant abandonne 150 kg de chanvre indien après une course-poursuite - 28/08/2025

Guédiawaye : sextape, menaces et chantage – deux commerçants tombent dans leur propre piège

Guédiawaye : sextape, menaces et chantage – deux commerçants tombent dans leur propre piège - 28/08/2025

Rencontre Macron-Diomaye à Paris : Les deux chefs d’État expriment leur commune volonté à renforcer leur coopération

Rencontre Macron-Diomaye à Paris : Les deux chefs d’État expriment leur commune volonté à renforcer leur coopération - 28/08/2025

Hommage à Serigne Makhtar Diène, décédé hier sur Ila - Touba (Par Mamadou Moustapha Mbaye, journaliste à DakarActu)

Hommage à Serigne Makhtar Diène, décédé hier sur Ila - Touba (Par Mamadou Moustapha Mbaye, journaliste à DakarActu) - 28/08/2025

Coup de filet au marché des Castors : la Brigade des Stups frappe un gros fournisseur

Coup de filet au marché des Castors : la Brigade des Stups frappe un gros fournisseur - 28/08/2025

Plan de circulation du gamou de Tivaouane : interdiction pour les véhicules hippomobiles de circuler sur les routes bitumées[...]Le stationnement sur la voie publique interdit

Plan de circulation du gamou de Tivaouane : interdiction pour les véhicules hippomobiles de circuler sur les routes bitumées[...]Le stationnement sur la voie publique interdit - 28/08/2025

Veille de Maouloud : Serigne Cheikh Abdou Mbacké de Darou Mouhty et Thierno Malick Ba ibn Thierno Djibril Ousmane Ba prêchent le vivre-ensemble et la cohésion sociale

Veille de Maouloud : Serigne Cheikh Abdou Mbacké de Darou Mouhty et Thierno Malick Ba ibn Thierno Djibril Ousmane Ba prêchent le vivre-ensemble et la cohésion sociale - 28/08/2025

DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO

DÉCRYPTAGE DU DERNIER COMMUNIQUÉ DU FMI !PAR YOUSSOU DIALLO - 27/08/2025

Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar

Désinformation et crises humanitaires : Médecins Sans Frontières sonne l’alarme à Dakar - 27/08/2025

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba

Gestion des inondations : Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure les populations de Touba - 27/08/2025

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif )

Sénégal : une croissance record de 12,1% qui cache une économie à deux vitesses ( Par ​Seydou sow - Economiste Financier & Analyste Quantitatif ) - 27/08/2025

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation

Risque de débordement du fleuve : le Ministre Cheikh Tidiane Dièye annonce des mesures d’atténuation - 27/08/2025

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop)

Conséquences des combustibles de cuisson : « Au Sénégal, il nous faut des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs » ( Birame S. Diop) - 27/08/2025

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja

Conférence des Chefs d’état-major des Armées africaines : Le Général Mbaye Cissé représente le Sénégal à Abuja - 27/08/2025

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française

Petit-Déjeuner à l'Elysée : Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron passent en revue la coopération sénégalo-française - 27/08/2025

Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales »

Décès de Pape Mamadou Seck, ancien détenu dans l’affaire des « Forces spéciales » - 27/08/2025

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia

Discours souverainiste du régime : « un refoulement du complexe d'infériorité et du désir de reconnaissance de la France », selon Yoro Dia - 27/08/2025

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou

Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou - 27/08/2025

RSS Syndication