Santé : Un deuxième cas de MPOX confirmé par le Ministère de la santé
Le Ministère de la Santé et de l’hygiène publique a été informé d’un deuxième cas confirmé de Mpox à Dakar.
Selon les informations transmises dans le communiqué de presse, « Il s’agit d’un sénégalais résidant au Sénégal, qui a présenté des signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre 2025. Il a été reçu en consultation au Service des Maladies Infectieuses de l’hôpital de Fann le 21 septembre 2025, où il a été hospitalisé. Le prélèvement réalisé a été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre 2025.  »

Cependant, « l’enquête épidémiologique a permis d’identifier 20 personnes ayant été en contact avec le patient. À ce stade, aucun lien n’a été établi entre ce deuxième cas et le premier cas confirmé de Mpox, ni avec les personnes contacts du premier patient », renseigne-t-il.
 
Dans tous les cas, « le Ministère tient à rassurer la population que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation de la maladie. Il invite chacun à la sérénité, à suivre les recommandations des agents de santé, et éventuellement à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d’apparition de signes évocateurs ».
 
Autres articles
Mercredi 24 Septembre 2025
Dieynaba Agne



