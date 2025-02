Santé : La Société Sénégalaise de Dermatologie-Vénéréologie (SOSEDEV) organise le 1er Cours International de Dermoscopie

Le Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie (FMPO), le Professeur Bara Ndiaye, a présidé, ce lundi 3 février 2025 à Saly, la cérémonie d’ouverture du 1er Cours International de Dermoscopie, organisé par la Société Sénégalaise de Dermatologie-Vénéréologie (SOSEDEV).



Ont pris part à cette cérémonie le Professeur Fatimata Ly, Présidente de la SOSEDEV, le Docteur Ibrahima Traoré, Président du Comité d’organisation et représentant de la World Dermatology Collaboration (WDC), ainsi que le Professeur Suzanne Oumou Niang, Responsable des Enseignements en Dermatologie-Vénéréologie.



Ce cours, organisé en collaboration avec des sociétés savantes internationales telles que l’African Society of Dermatology Venereology (ASDV), la Société de Dermatologie d’Afrique Francophone (SODAF) et la World Dermatology Collaboration (WDC), se déroule sous les auspices de l’International Dermoscopy Society (IDS), selon un communiqué relayé par Dakaractu.



Il rassemble une centaine de participants originaires de 23 pays, répartis sur quatre continents. Le programme scientifique, d’une durée de cinq jours (du 3 au 7 février 2025), inclut la participation de 20 experts venus de 13 pays, ainsi qu’un programme social diversifié.



Les objectifs du cours sont

d’acquérir des connaissances fondamentales sur la dermoscopie, de maîtriser l’utilisation d’un dermoscope, d’interpréter les images dermoscopiques des affections cutanéo-muqueuses et phanériennes les plus courantes, de suivre l’évolution des lésions cutanées lors de ces affections, et enfin de constituer une banque d’images dermoscopiques pour des phototypes foncés.



Les organisateurs entendent faire de ce cours un rendez-vous annuel de formation et de renforcement des compétences en dermoscopie. Ils souhaitent également promouvoir la dermoscopie africaine sur la scène internationale, en travaillant à la création d’un diplôme universitaire en dermoscopie, un projet porté par l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD).