Sadio Mané s’essaye au poste de gardien et s’en sort plutôt pas mal

L’attaquant sénégalais de Liverpool l'a prouvé en club, il ne tremble pas beaucoup face aux buts. Sadio Mané, auteur de 22 réalisations en Premier League, n’est pas totalement perdu non plus lorsqu’il se retrouve dans le rôle du gardien, comme on a pu le constater à l’entraînement de lendemain de match Sénégal-Tanzanie.

L’enfant de Bambaly s’est mis dans les buts et a défié Moussa Konaté et Mbaye Diagne, en position d’attaquant. Et si le style est encore à travailler, le joueur s’est déjà montré plutôt efficace à l’autre bout du terrain.