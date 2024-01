« SUNU CAN Bii » N*3 : Les habitants de Bambali s’expriment sur la CAN, Gana Gueye toujours absent de la tanière…

Dans ce numéro de « SUNU CAN Bii » notre équipe s'est rendue à Bambali (Sédhiou, Sénégal) pour recueillir l’avis des habitants sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et sur leur héros local, Sadio Mané. Entre l'excitation palpable en prévision de la CAN 2024 et les prières ferventes pour que le titre soit ramené à la maison, chaque résident a partagé son point de vue. De plus, le point est fait sur le rassemblement de l'équipe nationale à Diamniadio, les joueurs absents et l’état d’esprit des Lions à une semaine de la compétition. Enfin, dans la rubrique «Fatélikou», nous revenons sur la CAN 2004 et l'élimination douloureuse du Sénégal contre la Tunisie….



Mouhamadou Moustapha GAYE