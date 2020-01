STADE DE MBACKÉ / Les Baayfall détruisent les installations et déblayent l'espace qui devra abriter la mosquée et le daara.

À compter de ce lundi 6 janvier 2020, Mbacké va enregistrer le deuxième stade de son histoire qui va finir par se transformer en lieu de culte abritant une mosquée et un daara. Le premier se trouve sur l'axe Mbacké-Touba et il s'est désormais métamorphosé grâce à Serigne Cheikh Saliou Mbacké qui l'avait obtenu du regretté maire Iba Guèye. Sur place, il est donné aux passants la belle architecture de cette mosquée qui émerveille forcément.



Aujourd'hui, au moment où ces lignes sont écrites, l'autre stade fait sa mue. Les Baayfall l'ont attaqué avec des piques et des pelles pour le débarrasser de ses installations sportives qui dérangeaient le sommeil de ses illustres personnalités Mourides qui reposent, depuis leur disparition, juste à côté au niveau des cimetières de Mboussobé.



Sous le ndigël de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, qui a confié les travaux aux Baayfall et la coordination à Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, une mosquée et un daara seront ainsi construits sur les lieux. Tôt le matin, les travaux ont démarré en grande pompe comme affirment, via Dakaractu, Serigne Fallou Fall, diawrigne de Serigne Modou Aminata Fall et Serigne Moustapha Sylla.