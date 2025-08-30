Rufisque : un jeune de 19 ans arrêté après un meurtre lors d’une bagarre nocturne

Un drame sanglant a secoué le quartier Médine à Rufisque dans la nuit du 29 août. La victime, identifiée comme Bara F., âgée d’une vingtaine d’années, a été retrouvée torse nu et vêtue d’une culotte noire et blanche, le corps couvert de sang et de sable, à quelques mètres de l’agence de la CBAO. Alertés par un appel anonyme, les sapeurs-pompiers ont transporté la dépouille à la morgue de l’hôpital de Grand-Yoff.



Des blessures révélatrices d’une altercation violente



Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime présentait des plaies ouvertes à la tempe et à l’épaule gauche, ainsi que des traces visibles de lutte. L’horreur de la scène laisse penser à une bagarre qui a dégénéré, transformant une altercation en drame mortel.



Interpellation du présumé meurtrier



La Brigade de recherches du commissariat central de Rufisque a rapidement identifié et arrêté le suspect, Mohamed B., âgé de 19 ans et se disant pêcheur, domicilié au quartier Darou Rahmane. Selon ses déclarations, la victime l’aurait attaqué après des remontrances, le contraignant à se défendre. Mohamed B. a expliqué avoir utilisé un tesson de bouteille pour se protéger, occasionnant involontairement la mort de Bara F. L’arme du crime, maculée de sang, a été placée sous scellés.



La procédure judiciaire en cours



Informé des faits, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque a ordonné le placement en garde à vue de Mohamed B. L’enquête se poursuit pour déterminer les motivations exactes de l’agression et identifier d’éventuels témoins, tandis que les résultats de l’autopsie permettront d’éclairer définitivement les circonstances de la mort.