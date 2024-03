Richard-Toll: Les populations en communion avec le candidat de Benno

C’est aux environs de 16h que le candidat de la majorité a foulé le sol de cette commune dirigée par le maire Amadou Mame Diop. Sous la chaleur infernale, les responsables politiques, militants et sympathisants de la grande majorité présidentielle ont attendu l’ancien Premier ministre Amadou Bâ. Ce dernier , debout aux côtés du Président de l’Assemblée nationale, semble aux anges, au milieu des populations de Richard-Toll qui scandent le nom du candidat qui entend « consolider les acquis dans tous les domaines, à protéger et promouvoir les valeurs, à approfondir la démocratie, la défense des libertés individuelles et publiques, l'efficacité de l'administration, de la justice ainsi qu'à engager les réformes qui s'imposent au regard du contexte et de notre progression sur le chemin de l'émergence économique et sociale ».



Amadou Bâ et son équipe de campagne, après Dagana, Richard-Toll, se dirigent vers Podor où il est prévu un grand meeting qui va clôturer cette journée.