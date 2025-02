Révision de la LOASP : Les acteurs déclinent leur feuille de route pour la préparation du Conseil supérieur d’orientation Agro-sylvo-Pastorale

En marge du Conseil supérieur d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale, les acteurs du conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et ses partenaires ont tenu un point de presse, ce mardi 4 février 2025 portant sur la préparation du Conseil Supérieur d’Orientation Agro-Sylvo--Pastorale (CSOASP) au siège du CNCR. Au menu du jour, la préparation du conseil supérieur d’orientation Agro-Sylvo-pastorale pour la révision de la LOASP (loi Agro-Sylvo- Pastorale).



De l’avis du président du conseil d’administration du CNCR, Nazirou Niasse, l’objectif de cette rencontre entre dans le cadre de la préparation du conseil supérieur d’orientation Agro-Sylvo-Pastorale. Ce point de presse vient après la décision du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, qui a pris l’initiative d’organiser pour la première fois le conseil supérieur. Pour lui, il s’agit en fait d’une journée d’information et de réflexion pour arriver à préparer ce conseil afin d’établir les éléments de négociation avec la tutelle pour le monde rural sénégalais, particulièrement sur les décisions à prendre lors de ce conseil. Comme indication, la fourchette a été retenue entre fin février et début Mars car la date exacte n’a pas été donnée.



Cependant, différents points phares seront identifiés lors de ce rendez-vous parmi lesquels, il cite le décret d’application de la loi qui a été pris en 2007. Pour ce faire, le premier point est de créer les conditions de faisabilité et d’organiser ce conseil. Aussi, les acteurs devront se concentrer sur des propositions ou des conditions favorables à la souveraineté alimentaire. Et au terme, arriver à un certain nombre de décisions pouvant contribuer aux financements des activités Agro-sylvo--pastorales, à l’insertion des jeunes, à la question foncière particulièrement aussi à la reconnaissance du statut de l’exploitation familiale et de l’exploitant.

En tout état de cause, un consensus entre les organisations professionnelles du Sénégal et la société civile sénégalaise est en train d’être trouvé pour former un seul bloc et remettre les conclusions au ministre de l’Agriculture.