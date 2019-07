Retour après la finale de la CAN 2019 : Les Lions attendus à Dakar aux alentours de 14h

Après la défaite en finale de la CAN Égypte 2019, l’équipe nationale du Sénégal va quitter l'Egypte, ce samedi, aux alentours de 07h (09h GMT), pour arriver à Dakar après un trajet d’environ cinq heures.



Au moment où nous écrivons ces lignes, les Lions se préparaient pour quitter leur camp de base de l’hôtel Tiba Rose, avec l’aide de l’intendance et des employés de ce réceptif, pour rentrer à Dakar. Un vol spécial les attendait à l’aéroport international du Caire. Ils sont attendus à Dakar aux environs de 14 heures, sauf retard de vol.

Le Sénégal reste sur deux finales de Coupe d’Afrique perdues en 2002 et 2019.