Renouvellement du Parc de Transport Public : Le Ministre Mansour Faye remet 15 minibus aux acteurs du secteur.

En conformité avec les orientations stratégiques du PSE, l’État du Sénégal a investi dans de vastes travaux d’infrastructures ainsi que dans la poursuite du programme de modernisation des transports urbains.



Ainsi, Mbaye Amar, le président de l’AFTU, a salué cette initiative qui comporte deux composantes. Le remplacement des cars rapides et Ndiaga Ndiaye par des mini bus neufs montés au Sénégal et la professionnalisation et la modernisation des transports urbains.



Ainsi un lot de 15 bus qui vont renforcer les 66 lignes existantes, va permettre la création de nouvelles lignes de transport pour améliorer l’accessibilité et la qualité de service d’une manière générale à Dakar. Selon le Ministre des Infrastructures, des transports Terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, « c’est un programme important de renouvellement qui a vu l’intégration d’une nouvelle marque qui sont au nombre 162 minibus. L’exploitation et la modernisation des lignes sont concernées, mais aussi la capacité des acteurs, la sensibilisation sur la sécurité routière… », dira-t-il.



Afin de mieux sécuriser le processus de renouvellement du parc de transport, il a été mis en place un comité de crédit présidé par un représentant de la direction des transports routiers et une commission casse présidée par un représentant du ministère chargé de l’environnement.



Entre 2019 et 2021, 379 minibus d’un montant de 19 600 000 000 FCFA ont été livrés. Cette cérémonie consacrée à l'introduction d’une troisième nouvelle marque de véhicules a eu lieu ce Juillet 2021 à Diamniadio.