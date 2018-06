Réhabilitation du patrimoine immobilier : Yakham Mbaye, le Dg du Soleil, obtient gain de cause contre Getraco

Le Directeur général du Soleil, Yakham Mbaye, est libre de continuer les chantiers qu’il a entrepris au siège de l’entreprise dans le cadre de la réhabilitation du patrimoine immobilier du groupe de presse, une vieille doléance des syndicalistes.

En clair, dans cette affaire à laquelle s’est mêlé le Comité de règlement des différends (Crd) de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp), suite à une saisine de la société GETRACO, le litige portait «sur la variation du montant de l’offre de EGRD» l’entreprise qui a remporté le marché, «entre la séance d’ouverture des plis et l’attribution provisoire». C’est ce qui est relevé dans la décision du Crd de l’Armp référencée 001233/ARMP/DG/DRAJ/CDRAJ et datée du 04 juin 2018 que dakaractu a parcourue.

Plus précisément, GETRACO dont l’offre est supérieure à celle de EGRD (24 053 404 FCfa contre 18 706 695 FCfa) voulait évoquer cette variation de 301 164 FCfa pour provoquer la remise en cause de l’attribution du marché. Seulement, Le Soleil qui s’était rendu compte, au moment de l’ouverture des plis, de cette erreur arithmétique du fait des soumissionnaires avait, comme prévu par le Code des Marchés, saisi ces derniers aux fins de confirmation ou d’infirmation des offres financières.

Au regard de tout ce qui précède, le Crd de l’Armp a cru à la bonne foi de la SSPP Le Soleil après analyse exhaustive de l’ensemble des dossiers transmis par l’entreprise, et recommandé les corrections indiquées.

Ce que Le Soleil a fait avec diligence et a pu continuer l’exécution du marché par EGRD.