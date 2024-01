Refus de Liberté Provisoire: Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax restent en prison

Les détenus Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye Xrum Xax devront prendre leur mal en patience pour bénéficier d’une liberté. Et pourtant, si l’on se réfère aux dispositions de l’article 187 alinéa 2 du code de procédure pénale, il est dit que si la chambre d’accusation est saisie d’une demande de mise en liberté provisoire et qu’elle ne statue pas dans le mois, l’inculpé bénéficie immédiatement d’une mise en liberté d’office. Donc, tel devrait être le cas pour eux, malheureusement, ils peinent à trouver leur liberté.

Selon les « Echos », dans son édition du jour, leurs avocats avaient déposé un recours juste après que le doyen des juges, par ordonnance du 25 octobre 2023 a rejeté leur requête aux fins de mise en liberté provisoire le lendemain 26 octobre. Mais jusque-là, rien n’a été fait pour ces deux personnes qui sont toujours en détention.



Pourquoi la chambre n’a pas statué sur leur cas ? Pourquoi sont-ils toujours maintenus en détention ? S’agit-il d’un oubli ou est ce fait volontairement ? En réponse à ses questions, la source renseigne que « la chambre d’accusation a été saisie en ce sens, depuis début décembre, mais elle observe un silence radio ».



Pour rappel, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction pour des faits de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles publiques graves et à enfreindre les lois.