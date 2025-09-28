Record mondial : la Chine inaugure le pont le plus haut du monde

GUIZHOU, CHINE – La Chine a inauguré aujourd'hui le pont le plus haut du monde, un projet d'ingénierie colossal qui a nécessité plus de trois ans de travaux. Ce nouveau record est établi par le Pont du Grand Canyon de Huajiang (Huajiang Grand Canyon Bridge), situé dans la province montagneuse de Guizhou.



Le pont s'élève à une hauteur spectaculaire de 625 mètres au-dessus de la rivière Beipan, ce qui le rend près de neuf fois plus haut que le célèbre Golden Gate Bridge de San Francisco.



Impact majeur sur les transports



Au-delà de l'exploit architectural, cette nouvelle infrastructure a un impact direct et considérable sur les temps de trajet régionaux. Le pont réduit le temps de déplacement entre les deux rives d'environ deux heures à seulement deux minutes, facilitant grandement la circulation des habitants et le commerce dans cette région au relief difficile.



Les autorités chinoises soulignent que le pont, avec une portée principale de 1420 mètres, injectera une nouvelle dynamique dans le développement économique et social de la région. Le projet a nécessité l'utilisation de technologies de pointe, comme la navigation par satellite et les systèmes de surveillance intelligents, pour surmonter les défis de la construction à une telle altitude.



Le Guizhou, bien que l'une des provinces les moins développées de Chine, est désormais un centre reconnu pour l'ingénierie des ponts à grande échelle, abritant près de la moitié des 100 ponts les plus hauts du monde.