Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même "mesure historique"

L'Arabie saoudite a appelé lundi tous les pays à prendre la même "mesure historique" de reconnaître l'Etat palestinien après l'annonce formelle de la France lors d'un sommet que les deux pays coprésidaient à l'ONU.
"Nous appelons les autres pays à prendre une mesure historique similaire qui aura un impact important pour soutenir les efforts vers la mise en place de la solution à deux Etats, parvenir à une paix totale au Moyen-Orient et trouver une nouvelle réalité où la région peut jouir de la paix, de la stabilité et de la prospérité", a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, à la tribune.
Autres articles
-
La France reconnaît "l'Etat de Palestine", "pour la paix" entre Israéliens et Palestiniens (Macron)
-
Drame à Ndiédieng: La foudre tue deux pères de famille à Djilakhar
-
TIENS DS-COM en Chine : Un séjour d’immersion entre culture et entrepreneuriat
-
Rentrée scolaire 2025 : Coris Bank accompagne les parents en offrant des prêts à un taux de 0%
-
Opération maritime conjointe sous-régionale : Trois navires de pêche arraisonnés par la Marine nationale sénégalaise