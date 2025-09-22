Reconnaissance de l'Etat palestinien : l'Arabie saoudite appelle tous les pays à prendre la même "mesure historique"

L'Arabie saoudite a appelé lundi tous les pays à prendre la même "mesure historique" de reconnaître l'Etat palestinien après l'annonce formelle de la France lors d'un sommet que les deux pays coprésidaient à l'ONU.



"Nous appelons les autres pays à prendre une mesure historique similaire qui aura un impact important pour soutenir les efforts vers la mise en place de la solution à deux Etats, parvenir à une paix totale au Moyen-Orient et trouver une nouvelle réalité où la région peut jouir de la paix, de la stabilité et de la prospérité", a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, à la tribune.

