Quarts de finale CAN 2019 : Le Bénin se dresse sur la route des Lions

Des gros calibres chargés d'animer les huitièmes de finale de la CAN 2019, l'un d'eux est déjà tombé, ce vendredi, lors du premier match du second tour. En effet, le Maroc a été battu aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b) par le Bénin, qui croisera le Sénégal, pour la suite.



Après avoir éliminé l’Ouganda (1-0) en 8es de finale de la CAN 2019, les Lions affronteront donc les Écureuils, en quart de finale de la CAN 2019, mercredi prochain, au Stade international du Caire. Le Bénin crée la sensation du tournoi en sortant le favori marocain. Les hommes de Dussuyer vont affronter les hommes de Aliou Cissé.