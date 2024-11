Quand le fil du tailleur mène au crack : M. Diagne, 21 ans, épinglé avec deux képas

Lors d’une patrouille de routine, les policiers des Parcelles Assainies ont interpellé un jeune tailleur, M. Diagne, en possession de deux képas de crack. Selon les informations rapportées par L’AS, l’homme de 21 ans a été appréhendé à la cité Mixta, un quartier pourtant réputé tranquille.



Un tailleur pris dans la toile du crack



Les faits se sont déroulés dans la nuit, lorsque les agents, en pleine ronde de sécurité, ont remarqué un comportement suspect. M. Diagne, connu comme tailleur de profession, portait sur lui deux képas, une quantité significative de cette drogue dure. Arrêté sur le champ, il a été conduit au commissariat des Parcelles Assainies pour être auditionné.



Selon les premières informations issues de l’enquête, le jeune homme n’a pas nié les faits. Cependant, la police n’a pas révélé si l’intéressé se limitait à la consommation ou s’il était également impliqué dans le trafic de crack, une substance qui gangrène de plus en plus les milieux urbains.



Une procédure rapide et un avenir incertain



Après le délai légal de sa garde à vue, M. Diagne a été déféré au parquet pour répondre des chefs de détention et usage de drogue. L’AS souligne que cette affaire soulève des questions sur la vulnérabilité des jeunes face à la drogue, même dans des milieux où l’on s’y attend le moins.



Entre les aiguilles et les dangers de la rue



Cet incident est un nouvel exemple des défis auxquels sont confrontées les autorités pour lutter contre la prolifération des stupéfiants dans les quartiers populaires. Pour M. Diagne, ce passage devant la justice pourrait marquer un tournant dramatique dans sa vie, lui qui semblait jusque-là suivre une voie professionnelle classique.



Les habitants de la cité Mixta, quant à eux, sont sous le choc, se demandant comment une activité artisanale comme celle d’un tailleur peut coexister avec une telle implication dans le monde des stupéfiants. Une affaire à suivre de près.