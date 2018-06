Protection de données personnelles : Les Rédacteurs en chef à l’école de la CDP

Ils sont Directeurs de publication, Rédacteurs en chef, membres d'Organisations patronales et syndicales de la presse à être ciblés par la commission de protection des données personnelles pour un séminaire d’échanges et de partage. Il s'agissait de présenter le contenu de la législation et de la réglementation portant protection des données à caractère personnel, faire connaitre aux acteurs des médias leurs obligations et aux citoyens leurs droits, sensibiliser les responsables des rédactions sur les enjeux de la protection des données personnelles, mais aussi sur le rôle et les missions de a CDP. Mme Awa Ndiaye dans sa plaidoirie, a appelé la presse à collaborer avec la CDP pour un partenariat plus fécond et une meilleure vulgarisation des missions de la CDP. Elle demande à la presse de s'approprier de la loi sur la protection des données personnelles pour une meilleure compréhension des enjeux de la protection des données personnelles pour le grand public.