Projet de loi d’amnistie : le ni Oui, ni Non de Malick Gakou

Le candidat à la présidentielle, El Hadj Malick Gakou n'a pas clairement donné sa position sur ce projet de loi d'amnistie qui doit être voté, ce mercredi 6 Mars à l'Assemblée Nationale.

Dans une note, Gakou indique qu'il est contre le projet de loi d’amnistie incluant les crimes de sang et soutient fermement le vote d'une loi d'amnistie excluant ces crimes. « Je suis contre le vote de la loi sur l’amnistie avec les crimes de sang et je milite fortement pour le vote de la loi sur l'amnistie sans les crimes de sang », a déclaré le candidat à la présidentielle Malick Gakou.



Néanmoins, il estime que si cette loi devait entraîner la libération immédiate de certains prisonniers politiques, notamment Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il invite les députés de Yewwi de voter la loi et d'en assumer toutes les responsabilités.



« Si cette loi doit nécessairement conduire à la libération immédiate d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye et de tous les prisonniers politiques, nous devons la voter à Yewwi et en assumer toutes les responsabilités », souhaite-il dans un post sur Facebook.