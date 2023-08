Projet JOFA-UE au Sénégal : après 03 ans de mise œuvre, Terre des hommes Suisse au Sénégal et ses partenaires livrent le bilan du projet

Joining Forces / Agir ensemble au Sénégal est une alliance de 7 organisations dédiées à l’enfance (Terre des Hommes, SOS Village d’Enfants, ChildFund International, Plan International, World Vision, Save the Children et Educo). Au Sénégal, Joining Forces / Agir Ensemble, travaille pour et avec les enfants, de manière inclusive et sans distinction de sexe et d’âge, afin de défendre leurs droits et d’éliminer la violence à leur encontre.

Les organisations de Joining Forces travaillent ensemble au Sénégal depuis 2018, pour faire avancer les droits des enfants à travers des initiatives de plaidoyer. Cette expérience a permis aux organisations de coordonner leurs efforts de plaidoyer et de parler d’une seule voix notamment sur la thématique du Code de l’Enfant. Les organisations de Joining Forces Sénégal ont depuis décidé d’étendre leur collaboration à la lutte contre la violence contre les enfants.

Joining Forces met en œuvre le projet « Joining Forces for Africa (JOFA) - protéger les enfants contre la violence pendant la crise de la Covid-19 et au-delà », dont l’objectif est que les enfants et les adolescents connaissent des niveaux réduits de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence. Ce projet de trois ans financé par l’Union Européenne a pris fin en juillet 2023. Le projet est mis en œuvre par Terre des Hommes Suisse au Sénégal, SOS Villages Enfants et World Vision ainsi que trois ONG locales, ALPHADEV, EDEN et NDEYI JIRIM partenaires tiers. Les objectifs du projet JOFA sont : • Renforcement des systèmes nationaux et locaux de protection et d'intervention • Amélioration de la protection au sein de familles, de communautés et d’institutions résilientes dans le contexte de la COVID-19 et pendant la phase de rétablissement. • Renforcement de la capacité d’agir des enfants pour prévenir et répondre à la violence à leur encontre pendant la phase de crise et de rétablissement de la COVID-19 • Accroissement de l’apprentissage et du partage des connaissances et des meilleures pratiques liées aux approches de la protection de l'enfance Les groupes cibles sont enfants et les adolescents à risque, en particulier les filles, dans les régions de Dakar, Diourbel, Kaolack et Kolda qui bénéficieront de formations et d'une sensibilisation de masse. Le projet cible également les enfants des rues et les enfants vivants avec un Handicap. Les enseignants, les parents et les grands-parents sont également impliqués par le biais de dialogues et de formations intergénérationnels. L'action est également coordonnée avec le gouvernement et les autorités locales, les services publics décentralisés, tels que l'action sociale, les services médicaux et éducatifs, le service départemental de développement communautaire.



Quelques activités clefs réalisées : • Soutien aux comités de protection de l’enfant • Formation d’acteurs communautaires en protection de l’enfant• Sessions de parentalité positive à travers des dialogues intergénérationnels• Soutien psycho-social des enfants• Soutien/formation des réseaux des jeunes/pairs éducateurs/conseils d’enfants• Formation des chefs religieux, agents de santé communautaire, enseignants, parents• Mobilisations communautaires, communication et plaidoyer sur les questions de protection de l’enfant• Formation des enfants pour documenter les leçons apprises• Mise en place de mécanismes de redevabilité et de retour d’informations Quelques résultats phares - 30 comités locaux de protection accompagnés dans 9 communes (7 à Dakar, 2 à Diourbel) ;- 24.704 enfants bénéficiaires atteints (dont 15 209 filles) ;- 682 enfants (338 Filles et 344 garçons) ont reçu un soutien individualisé en matière de protection de l'enfance par le biais de la gestion de cas ou de services de soutien psychosocial.- 9 activités de sensibilisation (plaidoyer et interpellation) ont été menées pour influencer l'augmentation des crédits budgétaires alloués par le gouvernement aux besoins des enfants ;- 12 messages clés sur la protection de l'enfance inclus dans d'autres interventions sectorielles (mariages d'enfants, Mutilations Génitales Féminines, test de virginité, abus sexuel, infanticide) ;- 1 campagne nationale de plaidoyer menée par les enfants et jeunes pour le financement du Plan National pour l'Abandon du Mariage d’Enfant au Sénégal en collaboration avec le consortium Joining Forces au Sénégal, la Coalition Nationale pour l'Abandon du Mariage d'Enfant et le Conseil National des Enfants et Jeunes de Terre des Hommes Suisse au Sénégal ;- 667 enfants (398 Filles et 269 Garçons) membres des clubs et réseaux des pairs formés (attitudes et comportements favorables, RAP) ont réfléchi et mené des actions de recherches participatives et de plaidoyer pour mettre fin aux violences faites aux enfants dans leurs groupes et de leur communauté ;- 634 acteurs de l'éducation formés sur la protection des enfants, sur la fourniture de premiers secours psychologiques et sur les procédures d'identification, de signalement et d'orientation ;- Un guide sur la Recherche Action Participative sur la protection de l’enfant élaboré.