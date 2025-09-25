Procès libyen: Guéant coupable de corruption passive, Hortefeux coupable d'association de malfaiteurs

Deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été reconnus coupables jeudi par le tribunal correctionnel de Paris au procès du financement libyen présumé de la campagne de 2007 de l'ex-président.



Le premier a été reconnu coupable de corruption passive et de faux, tandis que Brice Hortefeux a été jugé coupable d'association de malfaiteurs. La présidente Nathalie Gavarino doit désormais prononcer les peines.

