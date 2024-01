Présidentielle 2024v: Ndongo Ndiaye se retire de la course

Le candidat Ndongo Ndiaye, par lettre reçue au greffe ce 4 janvier 2024 adressée au président du Conseil Constitutionnel, a déclaré retirer sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024.



L’ancien de la présidence et de l’Alliance pour la République et ancien conseiller spécial de Macky Sall chargé de la jeunesse et du sport, a décidé de ne plus prendre rendez-vous à l’échéance électorale prochaine. Donc, l’ancien international renonce au choix du « Rewum Jam Ak Xeweul » qu’il avait proposé aux sénégalais en mars dernier.