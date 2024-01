Présidentielle 2024: "Oser L'Avenir" de Aissata Tall Sall a choisi Amadou Ba comme candidat!

C'est sans surprise que le parti Oser l'Avenir de Aissata Tall Sall, ministre de la justice, a investi, ce jeudi 4 janvier 2024, le PM Amadou Bâ, par ailleurs candidat à la présidentielle du 25 février 2024. En effet, souligne le communiqué émanant du parti Oser l'Avenir, "les démembrements de la structure dirigée par Madame le Ministre Aïssata Tall Sall ont tour à tour lu des résolutions pour porter la candidature de Amadou BA.



« Si le Président Macky Sall a désigné Amadou BA, nous allons suivre son choix car il a les qualités requises (...) J’avais dit au Président Macky SALL, je suis une femme certes mais je ne vais pas suivre n’importe quel homme… je pèse votre connaissance, votre compétence, votre capacité et votre endurance… et tout cela est en Amadou BA », a déclaré Me Aissata Tall Sall à l'endroit du candidat de la majorité présidentielle, lors de la cérémonie d'investiture.



Prenant la parole, le Premier Ministre Amadou Ba a salué la compétence de Me Aïssata Tall Sall, par ailleurs ministre de la Justice au côté du président Macky Sall.

Le candidat de Benno Bokk Yaakar, Amadou Ba a accepté avec humilité l’investiture du parti OSEZ L’AVENIR. Ainsi, il appelle les camarades de Me Aissata Tall Sall à voter massivement en faveur de la majorité présidentielle au soir du 25 février 2024.