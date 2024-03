Présidentielle 2024 / Conclusions du Dialogue : Mame Balla Lo invite le chef de l’État “à se conformer à nouveau aux décisions du CC”

Le coordonnateur départemental de l’APR de Tamba, M. Mame Balla Lo, dénonce l'absence des candidats et la société civile au dialogue lancé par le président Macky Sall en vue de fixer une nouvelle date de l'élection présidentielle et de propositions d'esquisses de solution de sortie de crise. Ce, après le report du scrutin présidentiel qui devait se tenir le 25 Février. "La seule chose à déplorer est l'absence de quelques acteurs qui n'ont pas voulu répondre à l'appel de la Paix. Cela montre encore une fois que la stabilité du pays ne les intéresse guère", a-t-il déploré, exprimant à ce sujet sa satisfaction sur l'esprit de leadership et d'unificateur du président Macky Sall qui a prêté une oreille attentive à toutes les franges de la société.



Ainsi, poursuit-il, "Son Excellence, je voudrais également vous demander de vous conformer à la décision du conseil constitutionnel après le dépôt des conclusions de ce dialogue. Nous sommes un pays de droit et nous avons confiance à nos magistrats, alors merci de se fier à eux uniquement", a-t-il soutenu. Et d'ajouter : Monsieur le président n'écoutez personne et ne cédez à aucune pression venant de près ou de loin. Vous avez beaucoup fait pour le Sénégal durant votre magistère. "Ce qu'aucun président n'a jamais réalisé depuis les indépendances. Alors, n'acceptez pas que des gens mal attentionnés vous induisent dans des erreurs qui peuvent entacher votre majestueux bilan et votre honneur", a laissé entendre Mame Balla Lo.