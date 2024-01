Présidentielle 2024: Aïda Mbodj écartée par le parrainage

La présidente de l’Alliance And Saxal Ligguey n’a pas atteint le minimum de parrains requis. Après le contrôle de son dossier ce vendredi, Aïda Mbodj a validé 20.865 parrains et 17.043 doublons externes. Au regard du nombre de signatures obtenues et qui sont au nombre de 37.908 parrains. Elle est , en conséquence éliminée car, il lui manque 6323 pour atteindre le nombre requis qui est de 44231 et représentant 0,6% du fichier électoral.