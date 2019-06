Préparation de la CAN 2019 : Le Nigeria, «un bon match-test» pour les Lions

Aussitôt la victoire acquise sur la marque de 7-0, mardi en match amical face au Real Murcie (D 3 espagnole), à Pinatar aréna center d’Alicante, les Lions se sont tout de suite projetés sur leur prochain rendez-vous, d'une toute autre dimension. Ce vendredi, ils se sont rendus à Ismaïlia (Égypte) pour y défier le Nigéria, une grande nation du football africain, trois fois championne d’Afrique (1980, 1994 et 2013).



Ce sera un bon match-test pour voir où on en est Aliou Cissé et ses joueurs avec la préparation. Il faudra répondre présent dans tous les domaines et avoir un bon état d'esprit comme celui affiché depuis un certain temps. Conscients qu'il s'agira d'un «match de haut niveau et forcément difficile», les joueurs de Aliou Cissé se languissaient presque déjà à l'idée de se confronter «à ce qui se fait de mieux», durant leur stage de préparation d’avant CAN. « On va essayer de ramener quelque chose de là-bas, même si c’est un match amical », a déclaré le sélectionneur des Lions. « Avec l'objectif de les gagner bien sûr », a-t-il rassuré.

Car, les joueurs sénégalais n'ont pas l'intention de faire le déplacement à Imaïlia pour servir de sparring-partners aux Super Eagles. Des remplaçants pourraient avoir du temps de jeu, Sadio Mané étant incertain en raison d'une remise à niveau pas encore abouti.



Une chose est sûre, les Lions seront observés à cette occasion par leurs adversaires de groupe, à une semaine de leur entrée en lice dans la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 contre la Tanzanie (23 juin). Ils marqueraient les esprits en ayant un bon résultat avec le grand jeu. Kalidou Koulibaly et ses partenaires s'attendent à souffrir.





Ils en profiteront pour peaufiner leurs stratégies en direction de la CAN, où ils seront bien attendus en tant que n°1 continental du Ranking FIFA. Le milieu John Obi Mikel, qui n'a plus joué avec les Super Eagles depuis le Mondial 2018, pourrait faire son retour dans ce derby ouest-africain.



Cependant, l’équipe a quitté l’Espagne ce vendredi 14 juin, avant de ralliera Ismaïlia par vol spécial. C’est dans cette ville égyptienne qu’ils joueront leur unique rencontre amicale, contre le Nigeria, le dimanche 16 juin. Après l’étape d’Ismaïlia, Aliou Cissé et ses joueurs rejoindront le Caire, le 17 juin à bord d’un bus après une heure de trajet.