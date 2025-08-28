Plan de circulation du gamou de Tivaouane : interdiction pour les véhicules hippomobiles de circuler sur les routes bitumées[...]Le stationnement sur la voie publique interdit

Le préfet du département de Tivaouane vient de rendre public l'arrêté portant réglementation de la circulation des véhicules sur le territoire communal de Tivaouane, à partir du lundi 1er septembre 2025 à 7 heures au samedi 6 septembre 2025 à 18 heures. Ledit arrêté décline les différentes possibilités qui s'offrent aux usagers de la route en provenance de Dakar, de Saint-Louis, entre autres localités du pays. Dans la foulée, des sites de stationnement ont été aménagés pour faciliter la circulation des personnes et des biens durant le Maouloud.

Il a été noté également quelques mesures visant à rendre la circulation plus ou moins fluide. Ainsi, "le secteur des mausolées est déclaré zone piétone, il est interdit aux véhicules hippomobiles de circuler sur les routes bitumées, ils doivent emprunter les pistes sablonneuses, il est interdit aux véhicules de stationner sur la voie publique sur toute l'étendue de la commune, etc..."

Les conducteurs de véhicule contrevenant à cette réglementation seront passibles de sanctions, a-t-on précisé.