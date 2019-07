Paul Put, le sélectionneur de la Guinée licencié pour résultats insuffisants et rackets sur les joueurs

C’est par la voix du président de l’instance, Mamadou Antonio Souaré que la sanction est tombée : « L’éviction de Paul Put et du staff technique sont liés à cette élimination ainsi qu’au « climat de méfiance créé et entretenu par le coach entre les joueurs et le staff technique ». C’est ainsi que le sélectionneur et son staff sont renvoyés « pour insuffisance de résultats ».

Un limogeage sur fond de scandale et de polémiques des plus étonnants, puisque que le technicien et son staff sont également trempés jusqu’au cou dans une affaire de rackets des joueurs afin de leur assurer une sélection au sein du Syli national. Ladite information a été d’ailleurs confirmée par le capitaine de la sélection Guinéenne, Ibrahima Traoré : « Cas de rackets au sein de la sélection ; oui c’est avéré ! » fera-t-il savoir à l’opinion...